Kars beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars beyaza büründü

09.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:32

Kars Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması Kar yağışı Kars kalesi ve tarihi yapılar Kars'tan genel görünüm KARS - Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kars Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması

Kar yağışı

Kars kalesi ve tarihi yapılar

Kars'tan genel görünüm KARS - Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kars Kalesi ve tarihi yapılar beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu.

Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

İlgili Haberler

Kars beyaza büründü
Kars beyaza büründü
Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Kartalkaya beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Cem Yılmaz Cemal Hünal
Spor Sörloth Erol Bulut Pierre Webo Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars beyaza büründü - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:33:04. #1.14#
title