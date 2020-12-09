Kars beyaza büründü
09.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:32
Kars Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması Kar yağışı Kars kalesi ve tarihi yapılar Kars'tan genel görünüm KARS - Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kars Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması
Kar yağışı
Kars kalesi ve tarihi yapılar
Kars'tan genel görünüm KARS - Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kars Kalesi ve tarihi yapılar beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik