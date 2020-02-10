Kars Belediyesinden buz kırma mesaisi
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Kars Belediyesinden buz kırma mesaisi

Termometrelerin gece sıfırın altında 31 dereceyi gösterdiği Kars'ta, belediye ekipleri kaldırım ve caddelerde buz kırma çalışması yaptı.

10.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:06
Kars Belediyesinden buz kırma mesaisi

Termometrelerin gece sıfırın altında 31 dereceyi gösterdiği 'ta, belediye ekipleri kaldırım ve caddelerde buz kırma çalışması yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından kaldırımlarda kar ve buz kütleri oluştu.

Kars Belediyesi ekipleri dondurucu soğukların etkili olduğu kentte soğuk havaya rağmen cadde ve sokaklardaki buz ve karları temizlemeye çalıştı.

Kentteki bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yakıt depoları donan araçlarını ateş yakarak çalıştırmaya çalıştı.

Kaynak: AA
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