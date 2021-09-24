Kars Belediyesinden Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

KARS (Habermetre) - Kars Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında aşıklar atışması ve müzik dinletisi düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kars Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Aynalı Köşk Sanat Merkezi ve Bilgi Evi'nde kentte yaşayan engelli vatandaşlarımıza yönelik aşık atışması ve sanatçı Arzu Aras'ın yer aldığı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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