Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı Kars Belediyesi 2019 yılında ayında kurduğu "Serhat Spor Kulübü" bünyesinde ücretsiz spor okullarının kayıtlarına başladığını duyurdu.

Kars Belediyesi 2019 yılında ayında kurduğu "Serhat Spor Kulübü" bünyesinde ücretsiz spor okullarının kayıtlarına başladığını duyurdu.

Kars'taki çocuk ve gençleri sportif aktivitelere dahil edip gelecekte de spor ile iç içe bir yaşam sürmelerine öncülük etmek amacıyla başlatıldığı belirtilen ücretsiz kurslarda 7 ayrı branşta eğitim verilecek. Kurumda görevli olan eğitmenler ve dışarıdan alınacak destek ile verilecek olan kurslarda; futbol, basketbol, voleybol, güreş, masa tenisi, atletizm, kick boks branşlarında hocalar eşliğinde eğitimler verilecek.

Kars Belediyesi Serhat Spor Kulübü antrenörlerinden Ziya Yokuş, kulübün açıldığı günden bugüne kadar erkek futbol, kadın futbol, yıldız kızlar futbol ve atletizm takımları ile kentteki çocuk ve gençler için sportif aktivite alanı sağlamak için çalışmalarını ve temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Yokuş, Bölgedeki ve Ülkedeki müsabakalara katılmaya başlayan sporcuların farklı dereceler de elde etmeye başladığını, şimdiye kadar atletizmde Türkiye 4.'üncüsü, Yıldız Kızlarda da Bölge 1.'incisi dereceler kazandıklarını kaydetti.

Yokuş, Belediye Kulübü bünyesindeki diğer çalıştırıcılar ile önlerindeki lig ve müsabakalara katılmak üzere idman ve çalışmalarını pandemi günlerinde kontrolü biçimde sürdürdüklerini, kayıtlarını açtıkları ücretsiz spor okulu ile kulüp için sporcu altyapısı oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen çabaları sonucunda kurulan kulüp, belediyenin finans ve fiziki imkansızlıklarına rağmen lig ve müsabakalara katılma gayreti gösteriyor. - KARS

Kaynak: İHA