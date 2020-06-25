Kars Belediyesi Sokak köpekleri için aşevi açtı
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Kars Belediyesi Sokak köpekleri için aşevi açtı

Kars Belediyesi'nin barınak alanında ve binalarında sürdürdüğü iyileştirme, zemin düzenleme ve hayvanların tedavisi ile ilgili özel çalışmalarının yanında; şehirdeki sokak köpeklerini mama hazırlayıp dağıtmak üzere Belediye hayvan barınağında mama AŞ evi açtı.

Kars Belediyesi Sokak köpekleri için aşevi açtı
25.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:02

Kars Belediyesi'nin barınak alanında ve binalarında sürdürdüğü iyileştirme, zemin düzenleme ve hayvanların tedavisi ile ilgili özel çalışmalarının yanında; şehirdeki sokak köpeklerini mama hazırlayıp dağıtmak üzere Belediye hayvan barınağında mama AŞ evi açtı.

Şehir merkezi ve mahallelerde uzun süredir Belediye öncülüğünde yürütülen ve Kars'taki hayvan severlerinde katıldığı sokak köpeği besleme çalışmalarını daha düzenli yürütmek ve sadece kuru mama ve ekmek ile besleme yapmamak için kurulan AŞ evine duyarlı vatandaşlarda destek sağlıyor.

Kars Belediyesi Barınağında faaliyete geçen mama AŞ evinde kemik, et ve mama halinde verilebilecek bakliyatlar haşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri ve hayvan severler tarafından şehir merkezinde oluşturulan Belediye besleme noktalarına ve diğer ihtiyaç alanlarındaki mama kaplarına bırakılıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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