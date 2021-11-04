Kars Belediyesi'nden yaşlılara anlamlı hizmet

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanlığı'nca yaşlılara evde bakım hizmeti veriliyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün de yakından takip ettiği sosyal sorumluluk proje çerçevesinde kimsesiz ve yalnız yaşayan vatandaşların belediye personellerince evde bakımları yapılıyor.

Vatandaşların kişisel bakımlarının yanı sıra hastanede rutin sağlık kontrolleri, ev bakımları ve onarımları da yapılarak vatandaşların sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri sağlanıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında evde bakım hizmeti alan engelli, yaşlı, gazi eşi ve kimsesizlerden oluşan 33 vatandaşın kişisel bakım, temizlik, hastane, alışveriş ve diğer ihtiyaç talepleri de karşılanıyor. - KARS