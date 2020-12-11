Kars Belediyesi'nden "Temiz Çevrem" kampanyası

Kars Belediye Başkanlığı'nca, "Temiz Çevrem" kampanyası başlatıldı. Daha temiz bir kent için başlatılan kampanya çerçevesinde vatandaşlarından çöplerini akşam 18.00 ve 20.00 saatleri arasında çöplerini dışarı bırakmaları istendi.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kars Belediye Başkanlığımızca özellikle pandemi döneminde yoğunlaştırdığı temizlik, dezenfeksiyon ve çöp toplama faaliyeti aynı titizlikle yürütmeye devam etmekteyiz. Kars Belediye Başkanlığı olarak günlük ortalama 40 ton çöp topluyoruz. Çöp toplama çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın bize en fazla talebi; yere atılan, yol kenarları ve konteyner yanına bırakılan, çevre ve insan sağlığı açısında risk oluşturan çöplerdir" denildi.

Açıklamada, "Gelecek Nesillere Bırakacağımız En Güzel Miras Temiz Bir Çevredir." anlayışıyla kentte yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretme anlayışıyla hareket etmekteyiz, çöplerin daha hızlı toplanması amacıyla 'Temiz Çevrem' kampanyası kapsamında çöp saati uygulamasını hayata geçirdik. Buna göre belediyemiz tarafından vatandaşlara, halk sağlığını korumak ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çöplerini; akşam 18.00 - 20.00 saatleri arasında çıkarmalarına özen göstermeleri ve çöplerini çöp kutusuna atmaları konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras temiz bir çevre olduğu belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın çöplerini çöp konteynerlerinin çevresine atmak yerine, içerisine atmaları konusunda daha hassas davranması gerekmektedir. Doğayı birçok canlı türüyle birlikte paylaştığımızı unutmadan, başkalarına zarar vermeden, çevreyi kirletmeden yaşamayı sürekli bir davranış haline getirmeliyiz. Kent hepimize aittir, tabiat herkesin ortak varlığıdır. Serhat Şehri Kars bizim evimizdir ve biz evimizde komşularımıza, kuşlara, kedilere, ağaçlara hak ettikleri saygıyı gösteren bir toplum olmalıyız. Belediye Başkanlığı olarak toplumun bu kampanyaya duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Kurallara uymayan vatandaşlarımıza ayrıca cezai işlem uygulanacaktır" denilerek vatandaşların cezai işleme maruz kalmamalarına dikkat çekildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı