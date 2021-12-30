Kars Belediyesi'nden marketlere sıkı takip - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars Belediyesi'nden marketlere sıkı takip

Kars Belediyesi'nden marketlere sıkı takip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor.

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.

Satılan her türlü ürünün gramajı, tüketim tarihi, irsaliye üzerinden alış-satış üzerindeki kar marjı ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edilen marketlere rapor tutularak, gerekli cezai işlemler uygulandı.

Kars'ta zabıta ekiplerinin denetimlerine kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars Belediyesi'nden marketlere sıkı takip

Kars Belediyesi'nden marketlere sıkı takip

Kars Belediyesi'nden marketlere sıkı takip

Kars Belediyesi'nden marketlere sıkı takip

Kars Belediyesi'nden marketlere sıkı takip

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title