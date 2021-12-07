Kars Belediyesi'nden MAKS'a geçiş çalışması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars Belediyesi'nden MAKS'a geçiş çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kars Belediyesi'nden MAKS'a geçiş çalışması

Kars Belediye Başkanlığı'nca "Mekansal Adres Kayıt Sistemi" (MAKS)'a geçiş çalışmaları devam ediyor.

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanlığı'nca "Mekansal Adres Kayıt Sistemi" (MAKS)'a geçiş çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelinde 2019 yılı içerisinde Adres Kayıt Sistemi (AKS)'den Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)'ne geçiş yapıldığından dolayı Kars'ta 23 mahalleye bağlı cadde, sokak ve kapı numaralarında değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan adres aksaklıklarının giderilmesi, güncel adres bilgilerinin tamamlanması amacıyla Belediye Başkanlığı'nca, "Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan plaka ve sokak levhalama ihalesi tamamlandı.

Kent Bilgi Sistemine entegre olarak hazırlanan ihale kapsamında saha veri toplama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların 120 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. - KARS

Kars Belediyesi'nden MAKS'a geçiş çalışması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title