Kars Belediyesi'nde su borcu olanlara fırsat
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Kars Belediyesi'nde su borcu olanlara fırsat

23.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:36
Kars Belediyesi'nde su borcu olanlara fırsat

Kars Belediye Başkanlığı'nca 23 Kasım'da başlatılan ve 31 Aralık'ta sona erecek olan Su, Emlak, Çevre Temizliği ve İlan Reklam Vergisi borçlarını yapılandırma işlemi için son 8 gün kaldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca 23 Kasım'da başlatılan ve 31 Aralık'ta sona erecek olan Su, Emlak, Çevre Temizliği ve İlan Reklam Vergisi borçlarını yapılandırma işlemi için son 8 gün kaldı. Vatandaşlar belediye olan borçlarını kalan süre içerisinde yapılandırarak cezalı duruma düşmekten kurtulacak.

Kars Belediyesi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında Su, Emlak, Çevre Temizliği ve İlan Reklam Vergisi borçlarını yapılandırmada son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 tarihinin son günü olduğunu hatırlattı.

Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, su, emlak, çevre temizliği ve ilan reklam vergisi borcu olan vatandaşların borçlarını yapılandırarak faiz affından yararlanabilmek isteyen vatandaşların, Kars Belediyesine başvurmaları istendi.

Açıklamada; "Ayrıca su borcunu yapılandırmak isteyen 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerimizin yapılandırma işlemlerini evlerine giderek gerçekleştiriyoruz. 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerimiz yapılandırma merkezimizdeki yoğunluğa ve Kovid-19 Pandemisi salgın riskine girmeden 0474 223 21 54 (dahili3011-3012) numaradan İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze ulaşıp taleplerini iletebilirler" denildi.

Öte yandan 23 Kasım 2020 tarihinden bu güne kadar, toplam bin 992 kişi borçlu su abonesi yapılandırmada faydalandığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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