Kars Belediyesi kursları, 228 kişiye ekmek kapısı oldu

KARS Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle faaliyete geçen 8 kursta 228 kursiyer halı dokuma, folklorik bebek yapımı (Kafkas bebek), doğal taş işlemeciliği, bağlama, keman, gitar eğitimi, çocuklar için resim sanatı eğitimi alıyor.

KARS Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle faaliyete geçen 8 kursta 228 kursiyer halı dokuma, folklorik bebek yapımı (Kafkas bebek), doğal taş işlemeciliği, bağlama, keman, gitar eğitimi, çocuklar için resim sanatı eğitimi alıyor.

?Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 'Sosyal Belediyecilik' faaliyetleri kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursları gezdi. Eski Belediye hizmet binasında Covid-19 tedbirleri kapsamında açılan halı dokuma kursunda incelemelerde bulunan Öksüz, "Bugün belediyemiz bünyesinde açılan el sanatları kurslarını gezdik. Kursiyerlerimi burada çok güzel ürünler meydana getiriyorlar. 8 tane kursumuz şu an devam ediyor ve 228 tane kursiyerimiz var. Şu anda halı kursundayız 18 kursiyerimiz özellikle Kafkas halısını canlandırmaya çalışıyor. Amacımız bu kültürel zenginliğimizi unutulmadan gelecek nesillere aktarmak. Burada kadınlarımız el emeği göz nuru eserler meydana getiriyorlar. Kafkas halısı bizim geleneksel kültürel değerlerimizden birisi, unutulmasını istemiyoruz. Onun için kursu belediyemiz bünyesinde açtık. Kursiyerlerimizin inşallah burada kalıcılığı halı dokumayı daha da geliştirecekler. Onlar da kendinden sonraki öğrencilere öğretecekler. Biz bu sanatı, bu güzel zenginliği korumuş olacağız. Gelecek nesillere de aktaracağız. Kurslarımız devam edecek. Şu an da doğal taş işlemeciliği, saz ve keman kurslarımız da devam edecek. İleride tiyatro kurslarımız var. Çocuk oyun tiyatro kurslarımızı da buna ilave edeceğiz. Böylelikle şehrimizde insanlarımızı nitelikli hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ İSTİHDAMI ARTTIRMAK'

Belediye bünyesinde açılan kurslar ile istihdamı arttırmayı amaçladıklarını söyleyen Vali Öksüz, "Burada hocalarımız kursiyerlerimize bir gayret kursu veriyor ve onlarla yakından ilgileniyorlar. Böylelikle kurslarımızın şehrimizde bir hareket doğuracağına, kadınlarımızın özellikle bura da üretici hale gelme yönünden önemli katkılar vereceğine inanıyorum. Onlara kurs süresi içerisinde başarılar diliyorum. İnşallah güzel eserler meydana getirecekler" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı