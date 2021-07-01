Kars Belediyesi Kısıtlamada Can Dostlarını Unutmadı
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Kars Belediyesi Kısıtlamada Can Dostlarını Unutmadı

Kars Belediyesi Kısıtlamada Can Dostlarını Unutmadı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmayarak belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmayarak belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce den belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edecektir.

Kaynak: Habermetre

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