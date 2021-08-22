Kars Belediyesi kenti güzelleştiriyor

Kars'ta Belediye Başkanlığı'nca başta ışıklandırma çalışmaları olmak üzere bir çok nokta da çalışma yapılıyor.

Kars'ta Belediye Başkanlığı'nca başta ışıklandırma çalışmaları olmak üzere bir çok nokta da çalışma yapılıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleriyle kent estetiği ve güvenlik amacıyla tarihi alanlar ve parklar ışıklandırıldı. Belediye ekipleri ayrıca Fethiye Cami çevre düzenlemesi ve eski Cumhuriyet Lisesi arazisi üzerinde yaptığı çalışmalar 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 2 adet otoparkı kentte hizmete sokarak, vatandaşları araçlarını park etme konusunda rahata kavuşturdu.

"Hayvan Pazarı iyileştirilerek kapasitesi artırılacak"

Kars Belediyesi'nce kentte bulunan mevcut Hayvan Pazarı'nda bir takım çalışmalar yapılarak hem iyileştirmeye gidilecek, hem de kapasitesi artırılarak vatandaşlara daha iyi ortamda hizmet verilmesi sağlanacak. Böylece hayvancılık kenti olan Kars'ta mevcut Hayvan Pazarı'na ek olarak 3 bin 289 metrekare padok, 225 metrekare mezat salonu, 50 metre uzunluğunda hayvan yükleme rampası yapılacak.

"Otogar bakım ve onarıma alındı"

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; yapım çalışmaları devam eden mevcut otogar binasının hizmete girmesi beklenmeden 23 yıldır bir çivi dahi çakılmayan mevcut otogar binasında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlara daha iyi hizmet verme noktasında yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı