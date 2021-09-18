Kars Belediyesi Kaldırımları Ağaçlandırıyor - Haberler
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Kars Belediyesi Kaldırımları Ağaçlandırıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Kars Belediyesi Kaldırımları Ağaçlandırıyor

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri şehrimizin çeşitli noktalarındaki kaldırımları ağaçlandırıyor.

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri şehrimizin çeşitli noktalarındaki kaldırımları ağaçlandırıyor. Belediye ekiplerimiz kaldırımlara açtıkları çukurlara polen üretmeyen türden olan ağaçların dikimini gerçekleştiriyor, şehrin peyzajına katkı sağlamak amacıyla kaldırımlardaki ağaçlandırma çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek.

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Haber: Kars Belediyesi Kaldırımları Ağaçlandırıyor - Haberler
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