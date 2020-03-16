Kars Belediyesi Corona virüse karşı tarihi mekanları dezenfekte ediyor Dünya'nın çeşitli ülkelerinde yayılan, ülkemizde de son günlerde görülen corona virüs vakalarına karşı önlem çalışmaları Kars'ta da sürüyor.

Dünya'nın çeşitli ülkelerinde yayılan, ülkemizde de son günlerde görülen corona virüs vakalarına karşı önlem çalışmaları Kars'ta da sürüyor.



Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, dolmuşlar ve halk otobüslerinin ardından bekleme durakları, turistlerin ziyaret ettikleri tarihi binalar ve kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.



Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kars Belediyesi'nin tüm hizmet binalarında, tesislerinde ve camiler ve tarihi yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları yoğun biçimde sürdürülecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA