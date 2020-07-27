Kars Belediyesi böcek ilaçlama çalışması başlattı Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde kent merkezi ve mahallelerinde görülen "Harpalus Rufipes" isimli böceğe ve diğer haşerele karşı ilaçlama çalışmasına başladı.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde kent merkezi ve mahallelerinde görülen "Harpalus Rufipes" isimli böceğe ve diğer haşerele karşı ilaçlama çalışmasına başladı.

Özellikle son günlerde Kars'ta da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle de görülen böcekler, şehir merkezi ve mahallelerde birçok vatandaşta büyük rahatsızlık oluşturmasıyla birlikte sosyal medya ve telefon aracılığıyla belediyeye bildirildi.

Park ve yeşil alanlarda, müstakil ev ve apartmanlarda da görülen böceğe karşı ekipler bugün itibariyle çalışma başlattı.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş yaklaşık bir hafta önce başlayan böcek şikayetlerini ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tedirginliğinin önüne geçileceğini söyledi.

Kurtbaş, ilaçlamanın bugün çarşı merkezinde başlatıldığını, yarın ve sonrasındaki günlerde de aşamalı biçimde ve acil ihtiyaç bölgeleri öne alınarak yürütüleceğini sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İHA