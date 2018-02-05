Kars Belediye Başkanının MHP'den İstifası İstendi

Kars Belediye Başkanının MHP'den İstifası İstendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.

Kars Belediye Başkanının MHP'den İstifası İstendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Karaçanta ile altı meclis üyesinin partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur." ifadesini kullandı.

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