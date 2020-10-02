Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı
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Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı

02.10.2020 13:02 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:12

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı Türker Öksüz belediyeden çıkarak vatandaşlarla birlikte cuma namazı kıldı İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Türker Öksüz,...

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı

Türker Öksüz belediyeden çıkarak vatandaşlarla birlikte cuma namazı kıldı

KARS - İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Türker Öksüz, Kars Belediyesi Hizmet binasına gelerek görevine başladı. Bir süre belediye hizmet binasında kalan Türker Öksüz, daha sonra cuma namazını kılmak için belediye binasından çıktı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, cuma namazını vatandaşlarla birlikte dışarıda Merkez Cami'de kıldı.

Vali Türker Öksüz, cuma namazının ardından Belediye Hizmet Binası'na geçti.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığımızın 02.10.2020 tarihli olurları ile Kars Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Valimiz Türker Öksüz 2 Ekim 2020 tarihi itibari ile görevine başlamıştır" denildi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce belediyeye binası etrafında polislerce de güvenlik önlemleri alındı.

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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