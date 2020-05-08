Kars Bedesten Projesi'nde çalışmalar başladı

Kars Kalesi eteklerinde Kars Vadisi Projesi, Bedesten Projesi, Kars Kalesi Yolunun İyileştirilmesi Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı.

Kars Kalesi eteklerinde Kars Vadisi Projesi, Bedesten Projesi, Kars Kalesi Yolunun İyileştirilmesi Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı.

Kars'ın turizm potansiyellerini ön plana çıkartacak ve kente turistik, ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük katma değer katacak projenin 2020 inşaat sezonuyla başlaması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Proje kapsamında bölgeye 200 adet ağaç, 7 bin adet bodur ağaç ve çalı niteliğindeki bitkiler dikilecek ve 25 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması yapılacak, 200 metrelik de seyir ve oturma alanı yapılacak.

Ayrıca, yapılacak bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içerisinde Kars'a gelen yerli ve yabancı misafirlerin kaşar, bal gibi yöresel ürünleri satın alabilecekleri 8 dükkan, bir adet kafe ile bir adet lokantadan oluşan ve vatandaşlara hizmet edecek bir kompleks yer alacak.

Komplekste kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçları büyük oranda karşılanmış olacak. Kars Kalesi ile birlikte Kars Kalesi'ne çıkan 400 metre uzunluğundaki yolun iyileştirilmesi ve ışıklandırılması da yapılacak. - KARS

Kaynak: İHA