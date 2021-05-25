Kars Barajı suları altında kalan Kars-Boğazköy kara yoluna yeniden "trafiğe kapalıdır" levhaları konuldu

Kars Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle 3 yıl önce kısmen sular altında kaldığı için trafiğe kapatılan eski Kars-Boğazköy kara yoluna yeniden trafiğe kapalı olduğuna ilişkin tabelalar yerleştirildi.

Kars Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle 3 yıl önce kısmen sular altında kaldığı için trafiğe kapatılan eski Kars-Boğazköy kara yoluna yeniden trafiğe kapalı olduğuna ilişkin tabelalar yerleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen ve 2018'de tamamlanmasının ardından su tutmaya başlayan Kars Barajı'nın suları altında kalan eski Kars-Boğazköy yolunun bir kısmı söz konusu tarihten itibaren ulaşıma kapatıldı.

Aynı tarihte görevlilerce kısmen sular altında kalan bu yola konulan "trafiğe kapalıdır" levhaları bir süre önce henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce söküldü.

Söz konusu yola Dereiçi mevkisinden itibaren trafiğe kapalı olduğuna dair yeni tabelalar asan görevliler, yola vatandaşlarca kullanılmaması için toprak da döktü.

DSİ Kars 24. Bölge Müdürlüğü 241. Şube Müdürü İnan Çiftçi de olay yerine gelerek Kars Barajı havzasında aldıkları güvenlik tedbirlerini inceledi.

Çiftçi daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars Barajı'nın Temmuz 2018'den itibaren su tutmaya başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Barajın su tutmaya başlaması sonrası bölgede güvenlik önlemleri aldık. Göl havzasında kalan Karayolları ve İl Özel İdaresi sorumluluğundaki bütün ulaşım yollarında da gerekli güvenlik tedbirleri 2018 yılında gerek uyarı levhalarıyla gerekse de yola toprak sererek alınmıştı. Ancak yola daha önce asılan uyarıcı levhaları kimliği belirsiz kişilerce söküldü. Bu eksikleri tespit edip gerekli uyarı levhalarını asmaya başladık, yola toprak da döktük. Göl havzasında daha önce yerleşim yeri olarak kullanılan ancak şu an göl havzasında kalan yolların tamamını trafiğe kapattık."

Kars Barajı suları altında kalan eski Kars-Boğazköy kara yolunda 19 Mayıs'ta 2'si kadın 3 kişi bulunan otomobil, yolu kaplayan suya düşmüş, araçtakiler itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik