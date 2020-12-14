Kars Barajı'nın bir bölümü buz tuttu

Kars'ta soğuk hava nedeniyle Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dere, çay ve barajların kısmen donduğu kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı'nın da bir bölümü dondu.

Baraj gölünün donmayan bölümünde ise yaban ördekleri yiyecek ararken görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik