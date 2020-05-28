Kars Barajı'ndan balıklara 'can suyu' verildi
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Kars Barajı'ndan balıklara 'can suyu' verildi

Kars Barajı'nda su tutulmaya başlanılmasıyla birlikte oluşan göletlerde mahsur kalan balıkların kurtarılması için ırmağa can suyu verildi.

Kars Barajı'ndan balıklara 'can suyu' verildi
28.05.2020 23:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:04

Kars Barajı'nda su tutulmaya başlanılmasıyla birlikte oluşan göletlerde mahsur kalan balıkların kurtarılması için ırmağa can suyu verildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın önceki gün gündeme taşıdığı "Kars Çayı'nda sular çekildi, balıklar mahsur kaldı" başlıklı haberi ses getirdi. Kars Barajı'nın tribün kapaklarının tamamen kapatılması ve baraj önünde kalan tatlı su kefallerinin bazı bölgelerde mahsur kalmasının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ın devreye girmesiyle Kars Çayı'na can suyu verildi. Açılan baraj kapaklarıyla birlikte Çamçavuş köyü önünden başlayan ve Atçılar köyü önünden geçen yaklaşık 15 kilometrelik Kars Çayı güzergahında mahsur kalan ve derin sulara gitmek için mücadele eden tatlı su kefalleri rahat bir nefes aldı. Balıklar sıkıştıkları göletlerden çıkarak normal yaşamlarına döndü. - KARS

Kaynak: İHA

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