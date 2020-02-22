Kars Barajı buzulları andırıyor
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Kars Barajı buzulları andırıyor

KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

22.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:21
Kars Barajı buzulları andırıyor

'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği 'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Kars Barajı da buzdan nasibini aldı. Suların dalga anında buz tutmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Buzulları andıran baraj gölündeki buzulları andıran görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBarajdan genel ve detaylarBuzulları andıran görüntüler

İlginç görüntüler


Kaynak: DHA
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