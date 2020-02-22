Kars barajı buzulları andırıyor
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Kars barajı buzulları andırıyor

Kars Barajı buzulları andırıyorKARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

22.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:50
Kars barajı buzulları andırıyor

Barajı buzulları andırıyor

KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Kars Barajı da buzdan nasibini aldı. Suların dalga anında buz tutmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Buzulları andıran baraj gölündeki buzulları andıran görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA

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: Kars barajı buzulları andırıyor
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