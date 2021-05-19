Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı

Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta, 44 köyün tarım arazisinin sulaması ihtiyacının karşılanması amacıyla 3 yıldır suyun tutulduğu baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı.

KARS'ta, 44 köyün tarım arazisinin sulaması ihtiyacının karşılanması amacıyla 3 yıldır suyun tutulduğu baraj gölüne düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı.

2018 yılının Temmuz ayından itibaren su tutmaya başlayan, Iğdır ile Digor Ovasının sulamasına ve Arpaçay Barajını beslemeye katkı sunan Kars Barajında bugün saat 20.30'da can pazarı yaşandı. Kars Baraj Gölünün debisinin yükselmesini gözlemlemek için Kars Kalesinin arkasındaki Dereiçi mevkisine giden O.D.'nin kontrolündeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak baraj gölüne düştü. Otomobilin sürücü O.D. ile araçta bulunan S.Ç. ve L.E., kendi imkanları ile aracın üzerine çıkarak yardım gelmesini bekledi.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. kısa sürede olay yerine gelen ekipler, baraja girerek aracın üzerinde mahsur kalan O.D., S.Ç ve L.E.'yi kurtarıldı.Bölgedeki yayla sahiplerinden Ertuğrul Çakas, "Sürekli burada hayvan otlatıyorum. Geçtiğimiz gün Devlet Su İşlerine giderek, istimlak ettikleri yere tabela dikmelerini istedim. Ancak oradaki yetkili bunu pek umursamayarak, 'biz her yere tabela mı koyalım' yanıtını verdi. Bunun üzerine ben, 'burası açık alan ve insanlar buraya piknik için geliyor' dedim. Bugün de buraya gece saatlerinde gelen vatandaşlar yolun açık veya kapalı olduğunu bilmediği için baraja düştü. Bu insanlar burada ölebilirdi" diye konuştu.Görevli personeller ise mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için suya girdiklerini ifade ederek, "Elimizden geleni yaptık, inşallah sağlık durumları iyi olur, Allah yardımcıları olsun." dedi.

Şahıslar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri tahkikat başlattı.


Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: 'Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'
Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."
Kars'ta 'pitonu andıran engerek yılanı' görüntülendi
Kars'ta "pitonu andıran engerek yılanı" görüntülendi
İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar
İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Deniz Seki Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars baraj gölüne düşen araçtaki 3 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 00:56:35. #1.16#

title