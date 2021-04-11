Kars Baraj Gölü su tuttu, kuşlar geri döndü
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Kars Baraj Gölü su tuttu, kuşlar geri döndü

İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Haberler | Güncel

Kars Baraj Gölü su tuttu, kuşlar geri döndü Gölde pelikanlarda görülmeye başladı Kars Baraj'nın yeniden su tutmasıyla birlikte baraj gölü de su kuşlarıyla dolmaya başladı.

Kars Baraj Gölü su tuttu, kuşlar geri döndü

Gölde pelikanlarda görülmeye başladı

KARS - Kars Baraj'nın yeniden su tutmasıyla birlikte baraj gölü de su kuşlarıyla dolmaya başladı. Baraj gölü başta yaban ördekleri olmak üzere çeşitli su kuşlarının mekanı olurken, son zamanlarda pelikanlarda gölü mesken tuttu.

Kuyucuk Gölü'nün eski özelliğini yitirmesiyle birlikte son yıllarda özellikle su kuşları Kars Baraj Gölü'nde yuvalarını kurmaya başladı. Çok sayıda su kuşunun bulunduğu göl adeta kuşlarla şenlendi.

Baraj gölünün kuşlarla şenlendiğini ifade eden vatandaşlar, "Baraj gölünü mesken tutan kuşlar, görsel şölen oluşturdu. Şuanda burası kuşlarla dolu, çeşit çeşit kuşlar var. Yaban ördeği var, martılar var, karabataklar var, burayı mesken tutmuş durumdalar" dediler.

Kars Baraj Gölü'nün Susuz Boğazköy mevki başta martı olmak üzere yeşilbaş ördek, pelikan, çıkrık, çamurcu, karabatak, angut ve diğer su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Kars Baraj Gölü etrafında yuvalarını yapan yaban hayvanlarının sayısı ise her geçen gün biraz daha artıyor.

KRS-

Kars Baraj Gölü su tuttu, kuşlar geri döndü
Kars Baraj Gölü su tuttu, kuşlar geri döndü
Kars Baraj Gölü su tuttu, kuşlar geri döndü
Kars Baraj Gölü su tuttu, kuşlar geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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