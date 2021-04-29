Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
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Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu

İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu Kars Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla birlikte dolmaya başlayan baraj gölü, su kuşlarının meskeni oldu.

'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu

KARS - Kars Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla birlikte dolmaya başlayan baraj gölü, su kuşlarının meskeni oldu. Baraj gölünde yuvalarını kuran su kuşları, görenleri büyüledi.

Pelikanlar başta olmak üzere çok sayıda su kuşunun bulunduğu baraj gölü suları altında kalan ağaçlar ise görsel şölen sundu. Çok sayıda su kuşunun yuvasını kurduğu baraj gölü, vatandaşların da uğrak yeri oldu.

Kuyucuk Gölü'nün geçtiğimiz yıllarda kurumasıyla birlikte Kars Baraj Gölü'ne akın eden su kuşları, gözlerden uzak, rahatsız edilmeden yavrularını burada büyüttü. Bu yıl da aynı yerlere gelen su kuşları, eşleriyle birlikte yuvalarını kurarak baraj gölünde yüzmeye başladı. Ağaçların da sular altında kalmasıyla birlikte baraj gölü kuşların vazgeçilmezlerinden olurken, ortaya kartpostal görüntüler çıktı.

Havaların iyice ısındığını ifade eden vatandaşlar, "Havalar iyice ısındı, karlarda erimeye başladı. Kars baraj gölünün suları da taşmaya başladı. Hemen hemen yüzde 80'lere gelen debisiyle su kuşlarına da ev sahipliği yapmaya başladı. Kuyucuk Gölü'ne nazaran Kars Barajı'ndaki bu kuş popilasyonu daha fazla olmaya başladı. Bunun sonucunda görsel şölen ortaya çıktı. Her tülü kuşlar barınmak üzere buraya geliyorlar. Burada daha rahat yemleniyorlar, daha rahat yüzüyorlar. Yavrularını burada büyütüyorlar. Çok güzel bir görüntü var" dedi.

Yüzde 80 doluluk oranına ulaşan Kars Barajı, su kuşlarına ev sahipliği yaparken, vatandaşlar da bölgeye sık sık ziyaret ediyor. Ağaçların sular altında kaldığı baraj gölü havadan görüntülendi. Baraj gölünün yaklaşık 124 çeşit su kuşuna ev sahipliği yaptığı öğrenildi.

Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu
Son dakika haber... 'Kars Baraj Gölü' su kuşlarıyla doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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