Kars Bakan Arslan Çıldır Gölü'ndeki Denizcilik ve Kabotaj Bayramına Katıldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz nöbetleri ve terör olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kars Valiliği ziyaretinde gazetecileri sorularını cevaplayan Bakan Arslan, 15 Temmuz'un hiç kimsenin istemediği ama ne yazık ki yaşandığını belirterek, bu



süreçte milletin millet olma şuuru ile meydanlara inerek dünyaya ders verdiğini söyledi. 15 Temmuz'da Bakanlar, Milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları olarak ülkenin her yerine dağılacaklarını ifade eden Bakan Arslan, Güneydoğuda AK Partili Başkanlara yönelik yapılan silahlı saldırılarla ilgil olarakta şunlrı söyledi. Sadece suikastler değil gerçekten terörle birşeyi elde etmek isteyenlerin hiçbir şekilde emellerine ulaşamayacaklarını her platformda söylüyoruz. Her türlü mücadeleyi veriyoruz ve bunu sadece Türkiye değil dünyaya söylüyoruz. Dünyaya diyoruz ki terörle bir yere gidilmez, terörle topyekün mücadele etmek gerekir. Biz de ülkemizde silahlı kuvvetlerimizle, güvenlik güçlerimizle, güvenlik korucularımızla birlikte her yerde topyekün bir mücadele veriyoruz. Ama hainliğin sonu yok. Van'da daha öncede Diyarbakır'da ortaya çıkmış insanlar ülkenin kalkınması adına siyaset yapıyorlarsa, siyaset kurumu üzerinden ülkeyi geleceğe taşımak istiyorlarsa bundan daha doğal, daha güzel birşey olabilir mi Bizim hainlere ve teröristlere söylediğimiz şey şu. Terörizmle terörle hiçbir yere varamazsınız, eğer varsa bir amacınız, hedefiniz gelin siyaset yapın. Ama siyaseti de etik değerler içerisinde yapın. İnsanımıza ülkemize hizmet edin. Bunu yapmadıkları gibi terörle birşey elde edeceklerini sananlar bu ülkenin insanına zarar verdikleri gibi onunlada yetinmeyip bu ülkeye siyaset kurumu aracılığıyla hizmet etmek isteynlere şimdi namluları yönlendirmeleri kadar haince yanlış ve kınanası birşey yok. O yüzden kesinlikle kınıyoruz ve diyoruz ki gelin siyaset yapacaksanız siyaset yapın onun dışında ki yollarda bu ülkede birşeyler değiştirebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü buna asla müsade etmedik bugünden sonra de etmeyeceğiz.