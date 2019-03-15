Kars Aşıklardan 'Leb Değmez' Atışması

Aşıklık kültürünün dikkat çeken ve en zoru olan 'Leb Değmez' atışması geleneği Kars'ta sürdürülüyor. Kars Belediyesi'nin Namık Kemal Kültür Evi'ndeki aşıklar Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu dudak değmez atışması örneği sundular. Eskiden dudak arasına iğne konularak icra edilen leb değmez tarzı, dudaklara zarar verdiği için artık kürdan ya da kibrit çöpü ile yapılıyor. Aşıklar, leb değmezi uygularken, söyledikleri türküde, dudakların birbirine değmesini gerektiren 'm, p, v, f' gibi harflerin bulunmadığı cümleler kurmaya dikkat ediyor. İzleyenlerin ilgisini çeken leb değmez tarzını kullanan Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu türkü söyleyerek bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. Aşıkların 'Leb Değmez' atışması, izleyenlerden büyük beğeni topluyor.

Kaynak: DHA