Kars, Ardahan ve Erzurum'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
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Kars, Ardahan ve Erzurum'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Kars, Ardahan ve Erzurum'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, yarın öğlen saatlerinde başlayıp akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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