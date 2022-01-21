Kars, Ardahan ve Ağrı'da tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan araçlar kurtarıldı.

ARDAHAN (AA) - Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan araçlar kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç köyündü hasta almaya giden ambulans, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ambulansın ilerleyememesi üzerine bölgeye Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yolun açılmasıyla ambulans yoluna devam edebildi.

Bu arada ilçeye bağlı Kardeştepe köyüne giden bazı araçlar da kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmada kapanan köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Yolda kalan araçlar da halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kenttin Ova mevkisinde kara saplanan 1 otomobil özel idare ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde ise elektrik arızasına müdahaleye giden ekipler, tipide mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, kendileri ve araçları mahsur kalan ekipler için çalışma başlattı.

Aras EDAŞ ekiplerinin tipiye rağmen kurtarılma çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.