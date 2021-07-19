Kars, Ardahan ve Ağrı'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
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Kars, Ardahan ve Ağrı'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Kars, Ardahan ve Ağrı'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars, Ardahan ve Ağrı'da Kurban Bayramı arifesinde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kars, Ardahan ve Ağrı'da Kurban Bayramı arifesinde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamaları kontrol ederek, sürücülere şeker ve kolonya ikram etti.

Vatandaşların da elma ve kayısı verdiği Sağdıç, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamada sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma denetimleri ile ehliyet, ruhsat, araç kaydı, GBT, asayiş ve trafik sorguları yapıldı.

Şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında, halkın yoğun olduğu yerlerde, havalimanı, tren garı, otobüs terminali ve hayvan pazarında bayram süresince günlük 32 yaya devriye ve 49 motorize ekipte 251 personelin görev yapacağı bildirildi.

Denetimlerde radar, hız kontrolü ve drone ile havadan kontrollerin yapılacağı belirtildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise bayram tatilinde seyahat eden sürücü ve yolculara yaşam tünelinde bilgilendirme yaptı.

Ardahan

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafikte dronelerin de kullanıldığı denetim yaptı.

Otogarda ve yoğunluğun olduğu bölgelerde araçları kontrol eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, yolculardan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.

Ağrı

Ağrı'da da jandarma ve polis ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Çevre yolu, şehrin giriş ve çıkış noktalarında araçları durduran ekipler, sürücü ve yolculardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Ekiplerin Kurban Bayramı süresince sıkı denetimler gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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