Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusu için sağanak uyarısı
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Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusu için sağanak uyarısı

Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusu için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri, yarın öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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