Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği

08.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:18
Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sergi açılırken, Vali Mehmet Ali Özkan'da kadınlara maske ile birlikte gül hediye etti.

Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sergi açılırken, Vali Mehmet Ali Özkan'da kadınlara maske ile birlikte gül hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan kadın esnaf ve çalışanları ziyaret etti. Vali Özkan, kadınlara gül ve turuncu baskılı maske hediye ederek günlerini kutladı. Yeraltı Çarşısı üzerinde kadınların hazırladığı sergi de açıldı. Vali Özkan burayı da ziyaret ederek kadınlarla sohbet etti. - TUNCELİ

Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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