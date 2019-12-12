Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri başladı
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Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri başladı

Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler federasyonu tarafından gerçekleşen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" İstanbul'da başladı.

12.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:02
Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri başladı

, , Dernekler federasyonu tarafından gerçekleşen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" 'da başladı.


İstanbul Beylik düzü etkinlik alanında kültürel öğe ve yöresel ürünlerin tanıtılacağı iki çadır kuruldu. 5 gün boyunca sürecek etkinlikte vatandaşlar, çadırları gezerek yöresel ürün satın alabilecek. Tanıtım günleri için alanına gelen misafirler için halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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