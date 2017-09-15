Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri Başladı
Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri’ nin 3’üncüsü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Kars Valisi Rahmi Doğan’ın katılımıyla Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı.
Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri' nin 3'üncüsü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Kars Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.
Tiyatro gösterisiyle başlayan açılış programında; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Vali Rahmi Doğan birer konuşma yaptılar.
Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın asırlardan beri birçok Türk boyuna ev sahipliği yaptığını, ilk çağlardan günümüze kadar olan tarihi süreçte son derece önemli jeostratejik ve politik bir merkezi olduğunu belirtti.
Doğan, Selçuklu Sultanlarından Sultan Alparslan'ın, 1064 yılında Ani'yi fethederek serhat illerini Türk yurdu yaptığını, bu serhat illerinin Osmanlı idaresine geçtikten sonra bir yandan büyürken bir yandan da fetihler için önemli bir ikmal merkezi olduğunu ve ilk milli hükümet olan Cenubi Garbi Kafkas Hükümetini yine bu illerin kurduğunu söyledi.
Kars, Ardahan ve Iğdır'ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri anlatan Doğan, "Kars, Ardahan ve Iğdır bölgesel olarak Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Bunun için de sahip olduğumuz potansiyeli ortaya koymak, bunu tanıtmak zorundayız. İşte bu tanıtım günlerinin de illerimizi anlatma, tanıtma ve gurbetteki hemşehrilerimizle kaynaşma anlamında önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Burada 4 gün boyunca yapacağımız tanıtımlarla, sergileyeceğimiz ürünlerle Kars, Ardahan, Iğdır hakkında bir fikir sahibi olunabilir elbette. Ancak; herkese tavsiyemiz hangi mevsim olursa olsun bu illerimize gelerek, Sahip olunan bütün bu güzellikleri yerinde görmeleri, yaşamalarıdır. Tanıtım günlerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İlimizin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığımız bu tanıtım günlerinde Gayretle çalışan, emek veren herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Bakan Ahmet Arslan ile Bakan İsmet Yılmaz, kaşardan yapılan döneri keserek vatandaşlara ikram ettiler.
Ardından stantlar gezildi. KAI Tanıtım Günleri 4 gün boyunca Ankaralı misafirlerini ağırlayacak. - KARS