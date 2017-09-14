Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitimin amaçlarından birisi de değerlerimizin, kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasıdır. Eğitim sadece okulda, dört duvar arasında yapılmaz." dedi.



Bakan Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kars-Ardahan-Iğdır Günleri etkinliğinin açılışına katıldı.



Yılmaz, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın tanıtılması etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Kars, Ardahan ve Iğdır bölgesinin geleneklerinin, değerlerinin nesilden nesile aktarıldığını belirten Bakan Yılmaz, "Eğitimin amaçlarından birisi de değerlerimizin, kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasıdır. Buradan da anlıyoruz ki eğitim sadece okulda, dört duvar arasında yapılmaz." dedi.



Ardahan ve Iğdır'ın Kars'ın parçaları olduğunu anlatan Yılmaz, üç büyük şehrin önemli kültürel ve tarihi zenginlikleri bulunduğunu söyldi.



Yılmaz, "Kültür bizi diğerlerinden farklı kılar. Ancak üstün kılmaz. Farklılığımız ise bizi diğerlerinden zengin kılar. Nedir bunlar kalemizdir, mabedimizdir, inancımızdır, aşımızdır, soyumuzdur, düğünümüzdür. Ağrı Dağı'nda dumandır, Çıldır'da buzdur. Dolayısıyla bunları nesilden nesile aktaracağız. Evlatlarımız da bu bize zenginlik katan değerlerimizi yaşatacak." ifadelerini kullandı.



Vatandaşa "kaşar döneri" ikram ettiler



Açılış töreninde, bölgedeki geleneksel kıyafetler bir defileyle tanıtıldı. Sarıkamış Destanı'nı anlatan bir oyunun da sahnelendiği etkinlikte "kaşar döneri" kesip vatandaşlara ikram eden Yılmaz ve Arslan statları gezdi.