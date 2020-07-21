KARS Anne ve oğlunu öldüren katil zanlıları adliyeye çıkarıldı
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KARS Anne ve oğlunu öldüren katil zanlıları adliyeye çıkarıldı

Anne ve oğlunu öldüren katil zanlıları adliyeye çıkarıldıİSTANBUL'dan ev almak için geldikleri Kars'ta kaybolduktan sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24) katil zanlıları M.S. ve A.S. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

21.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:06

Anne ve oğlunu öldüren katil zanlıları adliyeye çıkarıldı

İSTANBUL'dan ev almak için geldikleri Kars'ta kaybolduktan sonra cansız bedenleri su kuyusunda bulunan Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24) katil zanlıları M.S. ve A.S. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

İstanbul'dan ev almak üzere oğlu Mert Karadağ ile birlikte 8 Temmuz'da Kars'a gelen Figen Karadağ'dan yakınları 2 gün sonra haber alamayınca Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce araştırma başlatıldı. Emniyet müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulan özel ekip, kaybolan anne ve oğluyla ilgili 16 kişinin ifadesine başvurdu. Polis, yaptığı incelemede Figen Karadağ'ın İstanbul'a gitmeden önce bir ekmek fırınında birlikte çalıştığı M.S. ile arkadaşı A.S.'yi gözaltına aldı. 2 şüphelinin ifadesini alan polis, kısa sürede Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığını belirledi. Şüphelilerin yer göstermesi sonucu anne ve oğlunun cansız bedenleri 18 Temmuz'da su kuyusundan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARA TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞLER

Figen Karadağ'ın Kars'ın Selim ilçesi nüfusuna kayıtlı zanlılardan M.S. ile fırında çalışırken tanıştıkları, ev almak için kendisinden yardım istediği öğrenildi. M.S. ile arkadaşı A.S.'nin aralarında para yüzünden tartışma çıkınca anne ve oğlunu av tüfeği ile öldürüp, otomobille taşıdıkları cenazeleri su kuyusuna attıkları belirlendi. Polis, yaptıkları incelemede su kuyusunun bulunduğu Cumhuriyet köyü yakınlarında suç aleti av tüfeği ile bir miktar parayı toprağa gömülü halde buldu. Anne- oğul ise yapılan otopsinin ardından Kars Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadeleri tamamlanan M.S. (29) ile A.S. (30) bugün çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye getirildi. M.S. ve A.S.'nin ifadeleri devam ediyor.

KARS Anne ve oğlunu öldüren katil zanlıları adliyeye çıkarıldı

Kaynak: DHA

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