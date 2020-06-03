Kars AK Parti'den HDP'li Bilgen'e tepki
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Kars AK Parti'den HDP'li Bilgen'e tepki

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile yardımcılarının şehri ve belediyeyi yönetemediklerini söyledi.

Kars AK Parti'den HDP'li Bilgen'e tepki
03.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:09

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile yardımcılarının şehri ve belediyeyi yönetemediklerini söyledi.

Başkan Çalkın, dolmuşçu esnafın 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a attığı özel mesajını sosyal medyadan servis ederek, buradan başka bir anlam, başka bir ayrımcılık, başka bir fikriyatın ortaya çıkarılması çabalarını da tasvip etmediğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Kars'ta önceki gün yaşanan dolmuş ihalesindeki gerginlik hakkında basın açıklaması yaptı.

Yaşanan olaylar sonrası Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in sosyal medya üzerinden yaptığı bazı açıklamalara cevap veren AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, "Gündemde Kars dolmuşçu esnafıyla Kars Belediyesi arasında yaşanan bir gerginliğin Cumhur ittifakının paydaşları AK Parti ve MHP'nin üzerinden bir karalama yapılması, bu karalamayı yapanların da HDP'ye ve Kars Belediyesine yakın medya kuruluşları tarafından yapılması da bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Tabi önceki akşam bir dolmuşçu esnafının Bakanımıza atmış olduğu bir mesajında Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tarafından sosyal medyada malzeme edilmesi de ayriyeten bizleri üzmüştür. Ayhan Bilgen kendisi her fırsatta demokratik alandan, demokrasiden bahseder, kendisi de bizim milletvekillerimiz gibi 2018'de Kars'ta milletvekili seçildi. Tabi insanlar sorunlarını sıkıntılarını milletvekillerine, milletin kendisine vekil seçtiği insanlara ulaştırmak durumundadırlar. Dolayısıyla dolmuşçu esnafı da şehirdeki kendileriyle alakalı sıkıntılarını milletvekili seçtikleri insanlara insanlara ulaştırmak durumundadır. Bunu da bakanımıza bir mesaj olarak iletmişlerdir. Burada ben iktidar partisinin il başkanı olarak, aynı zamanda milletvekillerimizin de temsilcisi olarak şunu ifade etmek istiyorum; bu yazılan özel mesajın servis edilmesi ve buradan başka bir anlam, başka bir ayrımcılık, başka bir fikriyatın ortaya çıkarılması çabalarını da tavsif etmiyorum, kendisine de bu yönden gerçekten üzüldüğümü ifade etmek istiyorum" dedi.

Çalkın, "Tabi burada dolmuşçu esnafının bir iddiası var. Kendilerine diğer dönemdeki belediyeler tarafından meclis kararları ile alınmış haklarının olduklarını iddia ediyorlar. Tabi Ayhan Bilgen seçilmeden önce her fırsatta "biz Kars'ı beraber yöneteceğiz", "Biz Kars'taki sorunları halkla beraber çözeceğiz" diyordu. Şimdi dolmuşçu esnafı da halk değil midir? 96 tane dolmuşun ikişer, üçer ortakla sayarsanız 300 ailenin, beşer nüfustan sayarsanız da 1500 kişiye tekabül eden bir ekmek yiyen bir tayfaya da öyle hemen "Doğrudur, Sayıştay raporu olabilir, İçişleri Bakanlığımızın hükümleri olabilir, doğrudur bunlar" ama bunlar böyle baskı altına dayatmayla yapılamaz, esnaf bir şekilde yıllardır burada dolmuşçuluk yapıyor. Onlar davet edilir onlarla ortak bir yol bulunur ve bu yolda da ilerlenir, kanunlardan asla vazgeçmeden ama esnafta mağdur edilmeden bir çözüm yolu üretilir ve bununla Kars'ta huzurlu bir şekilde yoluna devam edilir. Şöyle bir ifade de bulunuluyor "efendim oradaki AK Partili ve MHP'li dolmuşçuların saldırısına maruz kaldıklarını" söylüyorlar. Bir kere ben şu iddiada bulunayım; Ayhan Bilgen Kars'ı hiç tanımıyor. Kimlerin kendisine oy verdiğinden de bir haber. Oradaki çoğu dolmuş esnafının kendisine oy verdiğini de kendisi biliyor. Bunları bugün AK Parti ve MHP üzerinden ayrıştırıp, Cumhur İttifakını kin ve nefretle itiraf etmesi bizi oldukça üzmüştür, buna hiç gerek yoktur. Onlarla birlikte sandığa gitmedi, kendisi onlarla birlikte oy kullanmadı, kimin kime oy verdiğini Ayhan Bilgen bilmez" diye konuştu.

"Bilgen ve yardımcıları belediyeyi yönetemiyor"

HDP'li Ayhan Bilgen ve yardımcılarının Kars'ı ve belediyeyi yönetemediklerini söyleyen Başkan Adem Çalkın, "Bu anlamda şehirde bir huzursuzluk var, bu anlamda bir yönetememe durumu var, Ayhan Bilgen ve yardımcıları ne yazık ki, şehri ve belediyeyi yönetemedikleri için her ne olursa olsun hemen kaçamak cevaplarla, "Efendim kayyum gelecek, yok efendim kanunsuz iş yapıyorlar. Haberiniz olsun, biz buna müsaade etmeyiz" ya kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani Muz Cumhuriyeti mi? Burada yapılan her şey kanunsuz mu yapıldı. Ayhan Bilgen gelinceye kadar bu şehir kanunsuzca mı yönetildi? Ayhan Bilgen geldikten sonra adalet yerine geldi, var mı böyle bir şey? Kendisini bir kanun adamı ilan etti. Hangi hukuksuz bir iş var, gelsin burada devletin burada sadece Belediyesi yok, özel idaresi var, milli eğitimi var, sağlığı var, Üniversitesi var herkes, her şey kanunsuzca mı yürütüldü bu zamana kadar. Herkes kanuna riayet etmiyor da bir tek Ayhan Bilgen mi riayet ediyor" şeklinde konuştu.

"Ayhan Bilgen'e oy verenler pişman"

Seçimlerde HDP'li Ayhan Bilgen'e oy verenlerin bugün çok pişman olduklarına dikkat çeken Çalkın, şunları söyledi:

"Belediye başkanı olarak halk onu demokratik yoldan seçti, ona yetki verdi, bir iş yapacaksa şehri germeden, kimseye iftira atmadan, kutuplaştırmadan, milleti ayrıştırmadan, "işte AK Partiye oy verenler, MHP'ye oy verenler, şuna oy verenler, buna oy verenler" demeden hizmetini yapsın. İktidar partisi olarak biz bunu bekliyoruz ve şunu da söylüyoruz; ne yazık ki bugün Ayhan Bilgen'e oy veren herkes büyük bir pişmanlık içerisindedir. Artık yani biz kendisinden şunu bekliyoruz; aynı şeyi CHP'nin Belediye Başkanları da yapıyor aynı şeyi HDP'nin Belediye Başkanları da yapıyor önce çıkıyorlar, 'Her şey canım, cicim, gülüm' geldikten sonra da acayip başka bir şey kesiliyorlar, yani biz bunu tavsif etmiyoruz. Biz şehri huzurlu bir şekilde yönetmelerini istiyoruz, altyapısıyla uğraşsınlar, insanların huzuru için, insanların yaşam kalitesini artıracak şehrin alt yapısını düzenlemek için çalışsınlar." - KARS

Kaynak: İHA

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