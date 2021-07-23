Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı
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Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve kuzey kesimler çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı, Kars ile Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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