Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

ARDAHAN (AA) - Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da gece başlayan sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu. Park halindeki araçların camları da buzla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da da sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler sis farlarını yakıp, hızlarını düşürerek trafikte seyretti.

Iğdır

Iğdır'da sis dolayısıyla görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kent ile Nahçıvan, Kars ve Ağrı arasındaki kara yollarında da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars

Kars'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Buzlanma ve sis oluşan kara yollarında ise ekipler tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava dolayısıyla bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, yaban hayvanları beyaza bürünen arazide yiyecek aradı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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