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Recep Tayyip Erdoğan, Selim, Kars, Güncel

KARS Afganlı Sadık Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptım

Afganlı Sadık: Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptımKARS'ın Selim ilçesine bağlı Tozluca Köyü'nde yaşayan 4 çocuk babası Afganistanlı Sadik Uzbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeterim Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyaya 200 lira bağışladı.

12.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:21
KARS Afganlı Sadık Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptım

Afganlı Sadık: Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptım

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Tozluca Köyü'nde yaşayan 4 çocuk babası Afganistanlı Sadik Uzbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeterim Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyaya 200 lira bağışladı. Uzbek, "Türkiye'ye çok seviyorum. Kendim ülkem gibi gördüğüm için bağıy yaptım" dedi.

Koronavirüsle mücadeleye destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya Selim İlçesi Tozluca köyünde çobanlık yapan Sadık Uzbek, destek verdi. Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek 200 TL bağışta bulunan Uzbek, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Henüz çocuk yaştayken ülkesi Afganistan'dan ailesiyle birlikte önce İran'a oradan da Türkiye'ye geldiğini söyleyen Uzbek, Konya'da yaşarken yaklaşık 6 yıl önce Kars'ın Selim İlçesine taşındığını anlattı. Köyde çobanlık yaptığını belirten Uzbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken duygulandığını ve bağış yapma kararı aldığını ifade etti. Türkiye'yi kendi devleti gibi gördüğünü vurgulayan Uzbek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem ve çocuklarımla burada yaşıyorum ve çok mutluyum. Onun için böyle bir kampanyaya destek vermek istedim" diye konuştu.

Köy Muhtarı Lütfü Güngör, kampanyaya bağış yapan Uzbek'in haberlerini internette gördüklerini ve duygulandıklarını söyledi.

KARS Afganlı Sadık Kendi ülkem gibi gördüğüm için bağış yaptım

Kaynak: DHA

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