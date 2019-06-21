Kars Adliyesi'nde veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Kars Adliyesi'nden başka adliyelere görevlendirilen başsavcı, hakim ve savcılar onuruna veda yemeği verildi.

Kars'ta görevli iken Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Adalet Komisyonu Başkanı ve Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur ile yine bu kentten başka şehirlerdeki adliyelere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için Kafkas Üniversitesi Konuk Evi'nde yemek programı düzenlendi.

Başsavcı Camgöz burada yaptığı konuşmada, sıkıntılı bir dönemde geldikleri Kars'ta söz konusu sıkıntıları çözdüklerini belirterek, "Benim tavrımı, tarzımı biliyorsunuz, kırdığım arkadaşlar olabilir, onlardan helallik istiyorum." dedi.

Vurur ise tayinlere dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yine bir veda gecesine geldik ama bu gece benim veda gecem. Veda geceleri önemlidir, özeldir zira ne kadar sevildiğinizi anlarsınız. Bu kalabalığı görünce büyük mutluluk ve onur duyduk. Kars'ta 3 sene geçirdik, en kıdemli bizdik sanırım. Şahsımın mesleki kariyeri, eşimin mesleğe burada başlaması itibariyle Kars bizim için özel ve unutamayacağımız bir yer olacak."

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şemsettin Dereli de tayinin kaçınılmaz gerçek olduğunu söyleyerek, "Her bir görev yeri başlangıç olmakla birlikte ayrılışlar asla son değildir. Mesleğimize kura ile başlayıp yoğun çalıştığımız dönemlerde kararname süreçlerinde mesleğimizin en aksiyonlu dönemlerini geçiririz. Birçok defa üzülerek gittiğimiz yerlerden o yerlere veda ederken zorlanır, kimi zaman da ağlayarak veda ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA