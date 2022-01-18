KARS (İHA) - - Kars adeta dondu

Termometreler gece eksi 28, gündüz eksi 22'yi gördü

KARS - Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece eksi 28 derece ölçüldüğü kentte, gündüz termometreler eksi 22'yi gösterdi. Soğuktan vatandaşların kirpikleri donarken, çok sayıda araç donarak çalışmadı.

Kars'ta kışın en soğuk gecesi yaşandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye düştüğü kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 22 derece olarak ölçüldü. Soğuktan vatandaşlar araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterken, vatandaşların adeta nefesi dondu. Erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşların soğuktan kaş ve kirpikleri buz tuttu.

"Soğuk bizi perişan etti"

Kars'ta havaların çok soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, "Çok soğuk, her geçen gün hava daha da soğuyor. Allah yardımcısı olsun milletin, zaten milletin durumu iyi değil, bu soğuklarda bizleri perişan etti" dedi.

"Çok soğuk eksi 27 derece var"

Soğukların kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Mehmet Aydemir, "Çok soğuk, eksi 27 derece var. Allah olmaya yardım etsin. üşüdüm, dondum vallahi, ne yapacağız, Kars'ın hali ne olacak? Allah yardım etsin" diye konuştu.

"İş yerlerinin camları dondu"

Öte yandan kentte soğuktan iş yerlerinin camları tamamen dondu. Vatandaşlar soğuktan caddede koşar adım yürürken, soğuk havanın etkili olacağı bildirildi.

Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı. Gece hava sıcaklığı eksi 28 dereceye düşerken, sabah saatlerinde ise termometreler eksi 22'yi gösterdi.