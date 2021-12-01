Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda deprem tatbikatı yapıldı

KARS (AA) - Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda olası afetlere hazırlık amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kars-Ardahan kara yolundaki Kars Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tatbikata, İl Afet Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ile jandarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği 4,7 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası cezaevinin B bloğunda bulunan bir hükümlü yaralanıp koğuşunda mahsur kaldı. Görevli personelin alarm ziline basmasıyla bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kınık gözetimi ve denetiminde yapılan tatbikatta görevli personelce depremde yaralanan hükümlü, ilk müdahalenin ardından riskli bölgeden uzaklaştırıldı.

Ambulansa taşınan hükümlü senaryo çerçevesinde Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Depremde zarar gören B blokta genel sayım yapılması ve diğer bölümlerde herhangi bir hasarın olup olmadığının incelenmesinin ardından tatbikat sona erdirildi.

Tatbikat sonrası söz konusu cezaevi müdürü Hasan Canyurt deprem tatbikatına katılan ekiplere ve kurum personeline teşekkür etti.