: Kars aç kalan kurtlar köye indi

07.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:07

Aç kalan kurtlar köye indi

Kars'ın Selim İlçesi'nde aç kalan kurtlar köye indi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kurtlar, bir süre gezindikten sonra köyden ayrıldı.

Kış mevsiminin etkili olduğu Selim ilçesinde yaban hayvanları yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaya başladı. Her tarafın karla kaplı olduğu bölgede yiyecek bulamayan kurtlar, dün gece Kekeç köyüne kadar indi. Bir süre evlerin arasında gezen kurtlar, köpeklerin kokularını alarak havlamaya başlamasıyla köyden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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