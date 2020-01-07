Kars aç kalan kurtlar köye indi
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Kars aç kalan kurtlar köye indi

Aç kalan kurtlar köye indiKars'ın Selim İlçesi'nde aç kalan kurtlar köye indi.

07.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:07

Aç kalan kurtlar köye indi

'ın İlçesi'nde aç kalan kurtlar köye indi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kurtlar, bir süre gezindikten sonra köyden ayrıldı.

Kış mevsiminin etkili olduğu Selim ilçesinde yaban hayvanları yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaya başladı. Her tarafın karla kaplı olduğu bölgede yiyecek bulamayan kurtlar, dün gece Kekeç köyüne kadar indi. Bir süre evlerin arasında gezen kurtlar, köpeklerin kokularını alarak havlamaya başlamasıyla köyden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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: Kars aç kalan kurtlar köye indi
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