Kars'a yurt dışından gelen Ebru'ya doğum günü sürprizi
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Kars, Güncel

Kars'a yurt dışından gelen Ebru'ya doğum günü sürprizi

Yurt dışından Kars'a getirilerek karantinada tutulan vatandaşlardan birisine doğum günü sürprizi yapıldı.

22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:47
Kars'a yurt dışından gelen Ebru'ya doğum günü sürprizi

Yurt dışından Kars'a getirilerek karantinada tutulan vatandaşlardan birisine doğum günü sürprizi yapıldı.

Malta ve İrlanda'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kars'a Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İpek Yolu Yurdu'nda karantinaları sürüyor.

14 günlük karantina süreleri devam eden İrlanda'dan gelen Ebru Akkaya'nın ellerinde pasta ile kapısını çalan Gençlik Merkezi görevlileri tarafından doğum günleri kutlandı.

Gençlik Merkezi görevlileri ailelerinden uzak olan vatandaşların doğum günlerini unutmadıklarını ve kutlamak istediklerini söyleyerek, "Doğum gününüz kutlu olsun, iyi ki doğdunuz" dediler.

Doğum günleri kutlanan Ebru Akkaya ise duygulu anlar yaşarken, doğum günlerini unutmayan ekibe çok teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA

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