KARS (İHA) - Kars'a yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

KARS - Kars'a yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. 2022 yılının ilk ayında Ani Ören Yeri ve 2 müzeyi 29 bin 800 kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Kars ilgi görmeye devam ediyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri başta olmak üzere karlar diyarı Sarıkamış, Çıldır Gölü, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Kars Arkeoloji Müzesini, Kars Kalesi, Kümbet Cami, Kars Vadisi, Taş Köprü, Tarihi Hamamlar, Baltık Mimari binalar, Evliye Cami ve Harakani Türbesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Kars'a Konya'dan geldiğini ifade eden Nuri Doğan, "Konya'dan geliyoruz buraya, turla geldik. Doğu Ekspresi programıyla katılıyoruz. Kars Kalesi'nin eteklerindeyiz. Muazzam bir manzara var. Her yer bembeyaz, gerçekten ülkemizin dört bir yanı cennet, dedikleri kadar doğrudur. En uzundan en batısını, en doğusuna kadar Kars muhakkak görülmesi gereken bir yer. Umarım bir gün herkes buranın keyfini çıkarır" dedi.

Öte yandan Ani Ören Yeri gezen turistler, Çıldır Gölü'nde atlı kızağa biniyor, Eskimo usulü balık avlıyor. Kristal karıyla ünlü Sarıkamış'ta sarıçam ağaçları arasında kayıyor. Kent merkezinde bulunan müzeleri geziyor, Kars Kalesi ve diğer tarihi mekanları gezerek tatilin keyfini çıkarıyor.

Kars'ta geceleri kaz yemeği ile yerel yemeklerin tadına bakan turistler, Kafkas gösterisiyle adeta masalsı bir geçiriyor.

Geceyi Kars'ta geçiren turistler, kaşar peynirlerini alarak gerek Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ve gerekse geldikleri tur operatörleri aracılığıyla Kars'tan ayrılıyorlar.

Sadece Ocak ayında 16 bin yerli ve yabancı turist Ani Ören Yerini ziyaret ederken, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni 11 bin 500 yerli ve yabancı turist, Kars Arkeoloji Müzesini ise 2 bin 300 yerli ve yabancı turist olmak üzere 29 bin 800 kişi ziyaret etti. Genel olarak Ocak ayında kentte 150 bin üzerinde yerli ve yabancı turist geldi.