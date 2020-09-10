Kars'a uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'a uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kars'ta bir otomobilde 3 kilo 129 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kars'a uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı
10.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:18

Kars'ta bir otomobilde 3 kilo 129 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 6 Eylül'de düzenledikleri operasyonla Diyarbakır'dan Kars'a uyuşturucu getiren S.B (26) ve F.B'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.B. ile F.B, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan mahkemeye çıkarılan zanlılar cezaevine gönderildi.

Olay

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'dan Kars'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de desteğiyle yapılan operasyonda S.B. ile F.B.'nin içerisinde bulunduğu otomobil 6 Eylül'de durdurulmuş, yapılan aramada araç içerisine saklanmış vaziyette 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirilmiş olayla ilgili zanlılar gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Mansur Yavaş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ferhat Göçer Acun Ilıcalı Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Kars'a uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 20:22:24. #1.14#
title