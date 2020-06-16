Kars'a toplu giriş ve çıkışlar yasaklandı
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Kars'a toplu giriş ve çıkışlar yasaklandı

Kars'a toplu giriş ve çıkışlar Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasakladı.

Kars'a toplu giriş ve çıkışlar yasaklandı
16.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:05

Kars'a toplu giriş ve çıkışlar Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasakladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, kente tren garı, oto gar dışında sosyal, kültürel, gezi ve toplantı amaçlı toplu olarak giriş çıkışlar 15.06.2020 tarihi itibariyle yasaklanırken, toplu olarak kent dışına da çıkışlara izin verilmeyecek.

Öte yandan yetkililer özellikle vatandaşlardan maske kullanmalarını istediler. Sosyal mesafe uyarısında da bulunan yetkililer, ele ele vererek alınan kurallara uyularak Kovid-19 salgının önüne geçileceğine dikkat çektiler. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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